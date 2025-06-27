Türkiye Bilimler Akademisi, genç bilim insanlarını desteklemek için TÜBA Genç Akademi Topluluğu’nu kurdu; yeni yönetmelikle görev, yetki ve üye seçim süreçleri netleşti. TÜBA Genç Akademi Topluluğu Yönetmeliği yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), genç bilim insanlarının bilimsel düşünceyi yaygınlaştırması ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmesi amacıyla TÜBA Genç Akademi Topluluğu’nu kurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, topluluğun teşkilat, görev, yetki ve işleyiş esasları belirlendi.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu, Türkiye’de bilimsel yaklaşımı yaygınlaştırmayı, genç akademisyenler arasında iş birliğini artırmayı ve bilim diplomasisi yoluyla Türkiye’yi küresel arenada temsil etmeyi hedefliyor. Topluluk, Akademi Konseyi ve TÜBA Başkanı’nın talebi doğrultusunda bilimsel raporlar hazırlayacak, tematik çalışma gruplarına katkı sağlayacak ve bilimsel etkinliklere destek verecek.

ÜYE SEÇİMİ VE KRİTERLER

TÜBA Genç Akademi Topluluğu’na üyelik, TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) kazananlarının yanı sıra, TÜBA üyeleri tarafından önerilen 45 yaşını aşmamış bilim insanları, TÜBİTAK Teşvik Ödülü veya TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü alanlar arasından seçilecek. Dünya akademilerince muadil ödüller almış bilim insanları da Akademi Konseyi’nin onayı ve Genel Kurul oylamasıyla üye olabilecek. Üyelik, 50 yaşından gün alınması veya TÜBA Asosye üyeliğiyle sona erecek.

Topluluğun başkanı, Akademi Konseyi tarafından seçilecek ve en fazla iki dönem (6 yıl) görev yapabilecek. Yönetim Kurulu, fen ve mühendislik, sağlık ve yaşam, sosyal ve beşerî bilimler alanlarından üçer üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu, bilimsel ve sosyal faaliyetleri düzenleyecek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri için kararlar alacak ve komisyonlar kuracak. Genel Kurul ise strateji ve politikaları onaylayacak, yeni üyeleri seçecek ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu’nun bilimsel etkinlikleri ve projeleri, Akademi Konseyi’nin onayı ile mali destek alabilecek. Topluluk üyeleri, TÜBA şeref, asli veya asosye üyelerinin yürütücülüğünde projelerde yardımcı proje yürütücüsü olarak görev alabilecek. Gelir ve gider kayıtları, Yönetim Kurulu ve Akademi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Kurucu başkan ve Yönetim Kurulu, Akademi Konseyi tarafından belirlenecek. Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve hükümleri TÜBA Başkanı tarafından yürütülecek.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu, genç bilim insanlarının potansiyelini ortaya çıkararak Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Topluluk, uluslararası iş birlikleriyle genç akademisyenlerin küresel bilim ağında daha aktif rol almasını sağlayacak.