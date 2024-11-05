Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım: "Anneme kavuşmak istiyorum" Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım: "Anneme kavuşmak istiyorum"
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri boyuna yetişti! İşte Maya ve Toprak'ın son hali
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011-2017 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Onur Saylak'tan olan kızları Maya ve Toprak ile birlikte Paris sokaklarında keyifli anlar yaşadı. Anneliğiyle sık sık övgüleri...Devamı için tıklayınız