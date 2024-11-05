Tuba Büyüküstün'ün ikizleri boyuna yetişti! İşte Maya ve Toprak'ın son hali
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011-2017 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Onur Saylak'tan olan kızları Maya ve Toprak ile birlikte Paris sokaklarında keyifli anlar yaşadı. Anneliğiyle sık sık övgüleri...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
İstanbul Sultanbeyli’de Görkemli Bayburtlular Şöleni
İşadamı Muhammet Kaldırım son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
Bayburt Ülkü Ocakları Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı
6 yıllık evlilik son buldu! Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı
Ünlü piyanist Fazıl Say 3. kez evleniyor! Flütçü sevgilisi...