Türk Telekom iştiraki TTNET, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 7 Haziran 2024 tarihinde aldığı 3 milyar TL tutarındaki ihraç tavanı izni kapsamında ilk kez kira sertifikası ihracına imza atarak Türk Telekom Grubunun finansman çeşitliliğinde önemli bir adım atmasını sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Türk Telekom’un sabit genişbant ve fiber perakende alanındaki iştiraki TTNET, sermaye piyasalarına yönelik stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Alternatif finansman çeşitliliğini geliştirmeye yönelik öncü çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, iştiraki TTNET ile, 250 milyon TL tutarındaki nominal değerli 93 gün vadeli ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını tamamladı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve 0 bağlı ortaklığı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen sukuk ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple, piyasa muadillerine göre oldukça başarılı bir şekilde kısa sürede tamamlandı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, teknolojik altyapı, geniş hizmet ağı ve aralıksız gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin kalkınmasına ve sektörün gelişimine katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda, sermaye piyasalarında daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.