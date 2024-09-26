Terörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren TSK unsurları, 9 ayda 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirdi. Son bir haftada hudutlarda ise 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda son bir haftada TSK unsurlarında yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 36’sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı. Son bir haftada hudutlarda 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahsın yakalandığı belirtilirken, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olduğu duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 36’sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4Ezr6uQGzd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2024

36 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bu arada hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Başkale ve Habur’daki hudut karakollarımıza teslim olduğunu belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bu vesileyle Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Eylül’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, hudutların ve halkın güvenliği için de hudut birliklerinin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edileceğini kaydetti.