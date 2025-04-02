TRT boykot çağrısında bulunan Teşkilat'ın başrol oyuncusunu kadrodan çıkardı. Volkan Konak'ın cenaze töreni için geldiği Trabzon'da gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat' dizisinin kadrosunun çıkarılmasına tepki göstererek, "Pusat’a elimden gelen tüm desteği vereceğim. Kimsenin işiyle, aşıyla oynanmaz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - TRT, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamada, siyasi kampanyanın parçası olmasının asla kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

https://twitter.com/zahidsobaci/status/1907393687723585937

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını, yazılı açıklamayla duyurdu.

Sobacı, milleti temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez olduğu belirtildi.

ÖZEL: “AYBÜKE PUSAT’A SAHİP ÇIKACAĞIZ”

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1907399411027906896

TRT'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat hakkında da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Firkilerini belirttiği için hedef gösterilen Aybüke Pusat’a elimden gelen tüm desteği vereceğim. Kimsenin işiyle, aşıyla oynanmaz. Onlara sahip çıkmak bizim görevimiz.” dedi.

Bu arada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Ticaret Bakanı’nın muhalefete yönelik “azgın azınlık” söylemine de tepki gösterdi.

"Arkanızda bir avuç insan kaldı. Artık siz ikinci partisiniz ve daha da geriye düşeceksiniz" diyen Özel, "İstanbul’da 4 gökdelenden 257’ye çıkaran, Kanal İstanbul hançerini şehre saplayan Erdoğan’dır. Biz ise makul ve haklı çoğunluğuz" diye konuştu. Özel, "Artık bizim yanımızda eskiden sizinle olan milyonlar var. Sosyal demokratlarla birlikte geçmişte AK Parti’ye oy veren çok sayıda insan bizimle beraber.” diyerek seçmen desteğinin yön değiştirdiğini öne sürdü.