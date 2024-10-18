Trakya Üniversitesinde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında farklı konuları içeren seminerlerin ilki Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi'nde 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon' semineri düzenlendi.

Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk “Yaşlılıkta Propriosepsiyon ve Fiziksel Aktivite” adlı sunum gerçekleştirdi.

Dr. Öztürk, propriosepsiyonun duyusal algı ve sonrasında oluşan postürün motor kontrolü, denge, eklem stabilitesini belirtmek için kullanıldığını ifade etti.

Öztürk, ayrıca yaşlılıkta düşme ve egzersiz modelleri konularına vurgu yaptı.