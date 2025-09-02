Trabzon Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşa ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunarak ruh sağlığını ve aile içi ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nde, 2024 yılının Nisan ayından bugüne kadar 3 bin 333 bireysel psikolojik destek seansı ve 213 çift terapisi seansı gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamını destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunarak ruh sağlığını güçlendirmek ve aile içi ilişkileri desteklemek adına önemli bir görev üstleniyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde 2024 yılının Nisan ayından bugüne kadar 3 bin 333 bireysel psikolojik destek seansı ve 213 çift psikolojik destek seansı gerçekleştirildi. Merkezde ayrıca, çocuklara yönelik psikolojik destek ve test uygulamaları, aile ve çift terapileri, Evlilik Okulu programı ve kurum personeline yönelik kurum içi eğitimler de düzenli olarak hayata geçiriliyor.

BİLİNÇLENDİRİLİYORLAR

Merkez, psikolojik danışmanlığın yanı sıra toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen psikoloji söyleşilerine bugüne kadar 530 vatandaş katıldı ve ruh sağlığı konusunda bilinçlendi.

Her ayın ilk Çarşamba günü gerçekleştirilen Evlilik Okulu programına ise 45 kişi katılım sağlayarak iletişim becerileri, evlilik hukuku, sağlık ve aile değerleri gibi konularda eğitim aldı. Ayrıca İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın talebiyle düzenlenen kurum içi eğitimlere 121 personel katıldı.

BİRÇOK ALANDA DESTEK

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sosyal yaşamını düzenleyecek ve kolaylaştıracak çalışmalarımız devam ediyor.

Bu doğrultuda Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’miz ile her zaman halkımızın yanındayız. Merkezimizde kaygı, sınav kaygısı, öfke kontrolü, korkular, takıntılar, travmalar, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz olaylar, okul uyum sorunları, strese bağlı problemler, ilişki ve evlilik sorunları gibi çok sayıda alanda danışmanlık hizmeti veriliyor.

Uzmanlar eşliğinde verilen hizmetlerimizden vatandaşlarımız ücretsiz olarak her zaman yararlanabilirler” denildi.