Trabzon Bayburtlular Derneğinde gerçekleşen toplantıda Trabzon’daki Hemşeri Dernekleri başkanları REFAKATÇİ EVİ meselesi başta olmak üzere yaşadıkları sorunları ve talepleri dile getirdiler. MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar hemşeri dernek başkanlarına teşekkür ederek toplantının çok faydalı geçtiğini sürecin her anlamda takipçisi olacaklarını dile getirdi

TRABZON’A REKAKATÇİ EVİ ŞART

Trabzon Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sadettin Okay, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu, Trabzon Giresunlular Derneği Başkanı Cemil Alpaslan ve Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi’nin bir araya gelerek oluşturdukları “Trabzon Hemşeri Dernekleri Platformu” Trabzon’da hasta yakınlarına yönelik konuk Refakatçi evi yapılması konusunda ısrarlı. Trabzon Hemşeri Dernekleri Platformu kesinleşmiş Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediye Başkan adayları ve siyasi partilerin temsilcileri ile buluşmalarına devam ediyor. Bir önceki hafta İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammet Erkan’ı konuk eden Hemşeri Dernekleri Platformun bu haftaki misafiri ise MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Trabzon Bayburtlular Derneğinde gerçekleşen toplantıda Trabzon’da yaklaşık 100 bin kişiyi temsil eden Hemşeri Dernekleri sorunları dile getirdiler. Hemşeri Dernekleri Başkanları Trabzon’da tedavi gören hastaların yakınlarının çok büyük sıkıntı çektiğini belirterek onların konaklayacağı-yemek yiyebileceği ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir tesisin Trabzon’a kazandırılmasının şart olduğunu ifade ederek bu konuda MHP’den destek istediler

SÖZ VERİYORUZ SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar Trabzon’da hemşeri derneklerinin birlikteliğini dayanışmasını ve insani anlamda çok büyük bir önem taşıyan Trabzon’da hasta yakınlarına yönelik refakatçi konuk evi yapılması noktasındaki projenin çok kıymetli olduğunu belirterek şunları söyledi. “Bende kıymetli başkanlarımızın çabasını basından ve yönetim kurulu arkadaşların bilgilendirmesinden sürekli takip halindeydim. Burada bir araya gelerek hem daha çok bilgi sahibi oldum hem de bu işin ivedilikle çözülmesi noktasında hem fikir oldum. Doğrusu çok büyük bir işe kalkıştınız. Eldeki veriler bu tesisin ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu zaten ortaya koyuyor. Trabzon’a sadece komşu illerden değil 12 ilden hasta akışı var. Gelen hastalarımızın yakınları burada mağdur olmamalı. MHP Trabzon teşkilatları olarak bu işin sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olacağız. Dernek başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini candan kutluyorum” dedi.

İstişare toplantısına TTSO Katip Üyesi Mehmet Üçüncüoğlu, Gümüşhane Kelkit Gödül Köyü Dernek Başkanı İsmail Çakır ve Mhp Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Temel Gülhan’da katılarak görüşlerini belirttiler.

Haber: Arif AZAK