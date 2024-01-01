Bayburt Kültür ve Yardım Derneği öncülüğünde İstanbul'daki Bayburt derneklerinin katkıları ile gerçekleşen Özüm Sözüm Dede Korkut Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin ödülleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Şöleni'nde verilmişti.

4 bin kişinin katıldığı dev organizasyonda İstanbul'dan 18, Bayburt'tan 18 olmak üzere 36 öğrenci Dede Korkut konulu yarışmada dereceye girmişti.

Bayburt'tan dereceye giren ve İstanbul'daki şölene katılan öğrenciler iki gün boyunca İstanbul'un tarihi mekanlarını gezmiş ve Haliç Kongre Merkezi'ndeki şölende ödüllerini almıştı. Dereceye giren ve ödüllerini alamayan öğrenciler ise şölen komitesi tarafından Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırılan ödüllerini Müdür Rahmi Güney'in elinden aldılar.

Dede Korkut ve Bayburt ilişkisinin yüzlerce okulda binlerce öğrenciye aşılandığı etkinlikte ödüllerini alamayan öğrencilerin hediyelerini takdim eden Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Güney, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Şölen Komitesi Başkanı ve Dernek Başkan Yardımcısı Ünal Yaşaroğlu'na teşekkür etti. 20 Aralık 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen şölende Bayburt tanıtım videosu, Kurban Çil ve Samet Erdaş'ın Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsilleri, Alperen Kekilli ve Kenan Çarboğa'nın Kopuz eşliğinde destan okuması, halk oyunları ekibi ve Türk Dünyası'nın sevilen sanatçısı Azerin sahne almıştı.





