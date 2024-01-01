Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Bayburt Kaymakamı Tunalı Hilmi öncülüğünde kurulan Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, bir asır sonra Adil Kacır başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu ile yeniden hayata geçmişti. 10 yıldır Müs-Der yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Adil Kacır, gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu sonucu görevini Zülküf Kocabey’e devretti.

Bayburt Öğretmen Evi’nde gerçekleşen olağan genel kurul, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ve Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Divan başkanlığını Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi Kenan Turan’ın yaptığı genel kurulda, açılış konuşmasını gerçekleştiren Müs-Der Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kacır, 2013 yılında tekrar hayata geçirdikleri Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti’nin Bayburt başta olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada önemli yardım faaliyetlerine imza attığını söyledi.

1913 yılında kurulan cemiyeti, tam 100 yıl sonra oluşturdukları yönetimle birlikte tekrar hayata geçirdiklerini, Bayburtlular başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından hayırseverlerin bağışlarını ‘Veren El İle Alan El Arasındaki Hayır Köprüsü’ mottosuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden başkan Adil Kacır, kendisiyle birlikte yönetimindeki arkadaşlarıyla yaklaşık 20 ülkeye giderek buralarda yardım faaliyetlerine imza atarken şehrimizin ve ülkemizin de tanıtımını yaptıklarını bildirdi. Gittikleri mazlum coğrafyalarda al bayrağımıza gösterilen ilginin altını çizen Kacır, 10 yıldır başkanlığını sürdürdüğü Müs-Der’in kendisine bir üniversiteden daha çok bilgi, birikim ve hatıra kazandırdığını ifade etti. Hayır sahiplerinin bağışlarını ulaştırırken hiç kimsenin kimliğine, dinine ve görüşüne bakmaksızın hareket ettiklerini, hayırsever bir vatandaşımız adına Afrika ülkesi Togo’da açtıkları su kuyusunda istifade eden 35 kişilik Hiristiyan ailenin Kelime-i Şahadet getirerek toplu bir şekilde Müslüman olmalarına vesile olduklarını ve bunun da hayatındaki en gurur verici ve mutluluk duyduğu bir hatıra olduğunu dile getirdi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, Bayburt patentiyle ulusal ve uluslararası arenada yardım faaliyetlerini sürdüren Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti’nin kent adına gurur vesilesi olduğuna dikkat çekti. 10 yıldır Müs-Der başkanlığı görevini yürüten Adil Kacır ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Pekmezci, yeni seçilecek olan yönetim kuruluna da başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ve gündem maddelerinin tek tek görüşülmesinin ardından seçime geçildi. Ulu Camii İmam Hatibi Zülküf Kocabey Müs-Der’in yeni yönetim kurulu başkanı seçilirken başkan yardımcısı Benal Akburak, yeni yönetim kurulu üyeleri ise İlhan Güçlü, Yaşar Yerlikaya ve Eren Kıldı oldu. Yedek üyelere ise Yavuz Kazık, Atilla Yıldızhan, Eyüp Görgülü, Yunus Emre Yeter ve Ömer Akdeniz seçilirken denetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “İsmail Pekmezci, Samet Bağlar, Eşref Haşlak, Gökhan Akbaş, İbrahim Kaymak ve Halis Gürbüz”

Genel kurul sonunda katılımcılara 1913 yılında oluşturulan Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Nizamnamesi’nin yer aldığı levha hediye edildi.