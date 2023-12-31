Bayburt Masatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.

Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Genel Kurul divan kurulunun seçilmesinin ardından başladı.

Genel Kurulda yeni aday çıkmadı. Tek adayla gidilen seçimde, mevcut Başkan Mücahit Köse tekrar seçildi.

Genel Kurulda güvenoyu alan Başkan Mücahit Köse, konuşmasında tüm üyelere teşekkür etti. Başkanlığı döneminde yaptıkları hizmetleri anlattı. Dernekçiliğin bir gönül işi olduğunu belirten Mücahit Köse Dernek üyelerinin duyarlılığına ve yapılan hizmetlerde kendilerine desteklerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Geçen yıl Yayla şenliklerinin Cenaze dolayısıyla iptal ettiklerini fakat bu yıl inşallah çok daha güzel bir şenlik yapacağız dedi.

Deprem zamanı tüm üyelerinin maddi desteklerini Deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirtti. Dernek yönetimi olarak Üyelerimize daha çok sosyal faaliyet yapma sözü veriyorum dedi.