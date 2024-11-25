Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği (TOSYÖV Bursa) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Barış Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Barış Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kazangil ve beraberindeki heyet, Okul Müdürü Arif Gök ve diğer öğretmenlerle buluştu. Yavuz Kazangil tüm öğretmenler adına Okul Müdürü Arif Gök'e çiçek takdim etti.

Kazangil, "Eğitimde kaliteyi artırmak ve çağı yakalayabilmek için öğretmenlerimiz çok önemli bir yer teşkil ediyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği siz değerli öğretmenlerimize emanet." şeklinde konuştu.

Bu anlamlı ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren Okul Müdürü Arif Gök ise öğretmenlik mesleğinin severek yapılması gereken, kutsal bir meslek olduğunu söyledi ve "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" dedi.

Program öğrencilerin sunumlarının ardından okul orkestrasının gösterisiyle sona erdi.