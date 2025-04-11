TÜİK'in açıkladığı Şubat ayına ilişkin Ciro Endeks verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 32 arttı. Yıllık değişimde en çok artış gayrimenkul sektöründe yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Yüzde 32 artış kaydedilen yıllık cironun toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 21,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 49,1 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 34,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 39,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında aylık yüzde 3,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,4 arttı.