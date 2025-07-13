Tokat-Niksar arasındaki 49 km’lik duble yol projesinde 31 km tamamlandı, tünellerde %70 ilerleme sağlandı. Ödenek üç kat artırılarak 2025’te tamamlanma hedefleniyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat-Niksar arasındaki 49 kilometrelik duble yol projesinde sona yaklaşılıyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, projenin 2025’te tamamlanacağını duyurarak, ödeneğin üç kat artırıldığını açıkladı. “Bu sadece bir ulaşım projesi değil, Tokat’ın ticaret, tarım ve turizmine katkı sağlayacak stratejik bir adım” dedi. Arslan, “Personel sayısını artırdık, hızla ilerliyoruz. 2025’te Tokat-Niksar tamamen bölünmüş yola kavuşacak” dedi

31 KİLOMETRE TAMAMLANDI, 18 KİLOMETRE YOLDA

2x2 bölünmüş yol projesinin 31 kilometresi tamamlanarak trafiğe açıldı. Kalan 18 kilometrelik bölümde çalışmalar aralıksız sürüyor. Dönekse Vadisi’ndeki 2x1440 metrelik çift tüp tünelde yüzde 70 ilerleme kaydedilirken, 7 bin metre uzunluğundaki 5x7 kanal imalatı da devam ediyor.

Dönekse Kavşak Köprüsü ve Çılgörü Köprüsü tamamlandı, Niksar ikinci Hamidiye Köprüsü ise bu yıl hizmete açılacak. Arslan, “Eski köprü artık yetersizdi. Yeni köprüyle Niksar trafiği rahatlayacak” dedi. Kamulaştırma süreçleri Dönekse Köyü hariç tamamlandı; Yağmurlu Köyü’nde menfezler, altgeçitler ve taş duvarlar hızla yükseliyor. Kalan 13 kilometrelik bölüm, 2025’te sıcak asfaltla kaplanarak hizmete girecek.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, projenin Niksar, Reşadiye ve Erbaa gibi ilçelerin tarım, ticaret ve turizmine ivme kazandıracağını belirtirken, Cüneyt Aldemir, “Bölünmüş yol, trafik kazalarını azaltarak güvenliği artıracak” dedi.

Proje, 550 milyon TL tasarruf sağlayarak, yıllık 9.200 ton karbon emisyonunu düşürecek çevreci bir yatırım olarak öne çıkıyor. Doğuş-YDA ortaklığı ile yürütülen projede 200’den fazla personel ve iş makineleri 7/24 çalışıyor.