Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Uzundere’deki fidanlığında park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere hem satın alınan hem de kendi ürettiği bitkilerin bakımını yapıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar fidanlığında bulunan Tagates patula (kadife çiçeği), Catharanthus roseus (pervane), Anthemis (beyaz papatya), Wisteria sinensis (mor salkım), Mirabilis jalapa (akşam sefası), Calendula officinalis (portakal nergisi) gibi birçok tür, küçük çaplı da olsa tohumdan üretilerek parklarda yeniden hayat buluyor.

Ayrıca parklardan alınan Carpobrotus edulis (katır tırnağı), Vinca major (Cezayir menekşesi), Rosa sp (gül), Tradescantia pallida (mor telgraf), Euonymus japonicus (taflan) gibi türlerin de üretimi yapılıyor. Kökten ayırma yöntemiyle Agave ve iç mekân süs bitkisi Aspidistra elatior gibi türler de fidanlıkta çoğaltılıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Tohumdan üretimle hem doğaya saygılı hem de sürdürülebilir bir kent yeşilliği oluşturuyoruz. Kendi kaynaklarımızla üreterek hem Karabağlar’ın park ve bahçelerine hayat veriyoruz hem de kent estetiğine değer katıyoruz” diye konuştu.