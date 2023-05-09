Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bayburt'ta tanıtıldı. Bayburt'ta tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Aracın SUV modeli, Cumhuriyet Caddesi'nde cirit atları ve meşalelerle karşılandı. Daha sonra Valilik binası önüne getirilen araçla vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobilin direksiyonuna geçen Bayburtlular, aracı deneyimleme fırsatı buldu.
Togg Bayburt Kalesine çıkartıldı ve hatıra fotoğrafları çekildi.Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bayburt AK Parti Milletvekili adayı Orhan Ateş,Bayburt AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdiler.
Fotoğraflar: TRT Bayburt Mubabiri Murat Söylemez