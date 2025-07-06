Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla TOBB Nefes Kredisi’nin yeniden başlatıldığını duyurdu. Başvurular 8-9 Temmuz 2025’te başlayacak. Bir firma azami 2,5 milyon TL krediyi 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kullanabilecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sunmak için TOBB Nefes Kredisi’nin yeniden devreye alındığını açıkladı.

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle hayata geçirilen proje, ekonomik zorluklarla mücadele eden küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmayı hedefliyor.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek olmak için TOBB, KGF ve bankalar el ele verdik. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçiriyoruz. Başvurular 8-9 Temmuz’da başlıyor” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR

Nefes Kredisi’nden faydalanmak isteyen KOBİ’lerin, TOBB’a bağlı oda ve borsalardan “Nefes Kredisi başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgesi alması gerekiyor. Bu belge, dijital ortamda e-belge olarak da temin edilebilecek. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacak ve Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası şubelerinden yapılabilecek.

TOBB Nefes Kredisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla KOBİ’lere finansman kolaylığı sağlayacak.