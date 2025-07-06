Libya Genel Fuarlar Kurumu Başkanı Esam Abujella Aloul, ANASİAD’ın davetiyle geldiği Bursa’da fuarcılık temelli iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu. Ziyaret süresince Türkiye ve Libya arasında iki yönlü fuar organizasyonları için ortak adımlar atıldı.BURSA (İGFA) - ANASİAD (Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği), Türkiye ile Libya arasında ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik diplomatik girişimlerine bir yenisini ekledi. Libya’daki fuarcılık faaliyetlerinden sorumlu en üst otorite olan Libya Genel Fuarlar Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Esam Abujella Aloul, ANASİAD’ın davetlisi olarak Bursa’ya geldi.

Bu ziyaret, geçtiğimiz aylarda ANASİAD heyetinin Libya’ya gerçekleştirdiği temasların devamı niteliğini taşıyor. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında karşılıklı fuar organizasyonları ve ticari platformların oluşturulması amacıyla somut adımlar atıldı.

YENİŞEHİR’DEN KFA FUAR ALANI’NA YOĞUN TEMASLAR

Üç gün süren programda heyet, ilk olarak ANASİAD heyetiyle daha önce Libya’ya giden ve orada temaslarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i makamında ziyaret etti. Ardından Yenişehir Havalimanı, Tarım Kooperatifi, soğuk hava depoları ve ilgili sanayi alanlarında saha incelemeleri yapıldı. Libya heyeti, Bursa’nın lojistik altyapısını ve üretim gücünü yerinde gözlemleyerek tam not verdi.

KFA FUARCILIK İLE VERİMLİ GÖRÜŞMELER

Ziyaretin ikinci gününde BTSO’nun iştiraklerinden KFA Fuarcılık A.Ş. ile bir araya gelindi. Görüşmelerde, Bursa’da düzenlenecek uluslararası düzeyde ortak bir fuarın detayları ele alındı. BUTTİM yerleşkesindeki KFA Fuar Alanı’nı inceleyen Aloul, tesisin teknik altyapısına ve potansiyeline tam not verdi.

LİBYA’DA BURSA TEMSİL EDİLECEK

Bursa’daki fuarın yanı sıra, Libya’da da Bursalı firmaların katılım göstereceği bir ihtisas fuarı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Özellikle tekstil, tarım makineleri ve makine yan sanayi gibi sektörlerin ön planda yer alacağı bu fuar, KFA Fuarcılık, ANASİAD ve Libya Genel Fuarlar Kurumu iş birliğinde organize edilecek.

Bu karşılıklı fuar organizasyonları, iki ülke arasındaki ekonomik diplomasiye doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

MÜSİAD BURSA TEMASIYLA GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Programın üçüncü gününde MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke iş dünyası arasında kurulabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı. Libya heyeti, Bursa’da düzenlenecek fuara geniş katılım sağlamaya hazır olduklarını ve kendi ülkelerindeki firmaları bu platformlara entegre etmek için çalışacaklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca, Libya’daki yatırım olanakları ve iş fırsatları hakkında MÜSİAD üyelerine bilgi verildi.

ANASİAD MERKEZİNDE İSTİŞARE, DEREBAHÇE’DE BULUŞMA

MÜSİAD ziyaretinin ardından Libya Genel Fuarlar Kurumu Başkanı Esam Abujella Aloul, ANASİAD Merkezi’ne geçerek ANASİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda karşılıklı iş birliği imkânları detaylandırılırken, Libya’daki sektör bazlı yatırım alanları da ele alındı. Programın son bölümünde ise Aloul, ANASİAD tarafından Derebahçe Tesisleri’nde düzenlenen yemekte dernek üyeleriyle bir araya geldi. Aloul, bu buluşmada Libya’daki ticari fırsatlar, yatırım teşvikleri ve fuarcılık vizyonu hakkında ANASİAD üyelerini bilgilendirdi.

HAKAN BİRKAN: “BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ”

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Libya ile kurulan ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Libya ile tarihî bağlarımız güçlü. Daha önce Libya Başkonsolosu’nu İstanbul’da ziyaret ettik, ardından kendisini Bursa’da ağırladık. Sonrasında ANASİAD heyeti olarak Libya’ya giderek üst düzey temaslarda bulunduk. Bugünkü ziyaret, bu sürecin doğal bir devamıdır. Hedefimiz, Türkiye ve Libya arasında sadece fuarlarla değil, kalıcı ticari köprülerle sektörel iş birlikleri kurmak. Bu doğrultuda hem Türkiye’de hem Trablus’ta fuar organizasyonları düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca projelerin olgunlaşması için ANASİAD heyeti olarak önümüzdeki süreçte yeniden Libya’yı ziyaret edeceğiz.”

Birkan, ayrıca bu sürecin mimarlarından biri olan ANASİAD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Osama Alsherif’e de özel olarak teşekkür ederek, “Gerek Libya’daki ilk temaslarımızda gerekse bu ziyaretin planlamasında Sayın Alsherif’in gayretleri büyük değer taşıyor. Kendisine ANASİAD camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.

ALOUL: “TÜRKİYE İLE ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Libya Genel Fuarlar Kurumu Başkanı Esam Abujella Aloul ise ANASİAD’ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursa’nın üretim kabiliyeti ve sanayi altyapısından etkilendiğini ifade etti. Aloul şunları söyledi:

“Libya ile Türkiye arasındaki ilişkiler geçmişe uzanan derin bağlara sahip. Bu güçlü temele dayanarak, sanayi, tarım, tekstil, lojistik ve daha birçok alanda kapsamlı bir iş birliği potansiyelimiz var. ANASİAD ve KFA Fuarcılık ile birlikte atılacak her adımı desteklemeye hazırız. Bursa ile kurduğumuz bu bağın her iki ülkenin iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Aloul, Libya tarafının da benzer şekilde üst düzey firmaları Türkiye’deki organizasyonlara dahil etmek ve Trablus’ta düzenlenecek fuar için gerekli tüm desteği vermek üzere harekete geçeceğini belirtti.