Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikler, ticari defterlerin tutulması ve onay süreçlerini düzenleyen mevcut tebliğde önemli güncellemeler içeriyor.

Ana Değişiklikler maddenin 4. fıkrasında, “hamiline yazılı pay senedi sahibi olduğunu ispat edenler” ifadesi, “hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilenler” olarak revize edildi.

Söz konusu maddenin 4. fıkrasındaki “onbeş” gün süresi “otuz” güne çıkarılırken, 6. fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı-müzakere defterlerinin yenilenmesinde, yeni defterin açılış onayı için eski defter veya zayi belgesiyle notere ibraz edilmesi zorunluluğu getirildi.