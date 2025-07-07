Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında 287.752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürünü denetledi. Aykırılık tespit edilen 49.791 firmaya toplam 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandı. Gıda endüstrisi, 3 milyar TL ile en yüksek ceza kesilen sektör oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin denetim bilançosunu açıkladı.

Bakanlık, piyasadaki istikrarı koruma ve tüketici haklarını savunma hedefiyle 6 aylık dönemde 287.752 firma ve 18 milyon 73 bin 112 ürünü denetledi.

Denetimlerde aykırılık tespit edilen 49.791 firmaya toplam 1,5 milyar TL idari para cezası uygulandı.

7,38 MİLYAR TL TOPLAM CEZA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü denetimlerle toplam 7,38 milyar TL ceza kesildiği belirtildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2 bin 130 gerçek ve tüzel kişiye 643,2 milyon TL, Rekabet Kurumu tarafından ise 129 firmaya 5,8 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Gıda endüstrisi, 3 milyar TL ile en yüksek ceza kesilen sektör oldu.

Denetimlerin haksız fiyat artışları, stokçuluk ve piyasa bozucu faaliyetlerle mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakanlık verilerine göre; İstanbul'da 35.859 firma ve 5 milyon 432 bin 844 ürün denetimiyle ilk sırada yer alırken, bu ilde 429,4 milyon TL ceza kesildiği duyuruldu. Bakanlık, “Vatandaşlarımızın refahı ve piyasa dengesinin korunması için uygunsuz ticari faaliyetlere taviz verilmeyecek” dedi.

Bu arada Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 25 Haziran 2025 toplantısında, sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan 206 işletmeye 79,5 milyon TL, gıda perakende sektöründe ise 289 işletmeye toplam 114,7 milyon TL ceza uygulandı.

Bakanlık, enflasyonla mücadele ve tüketici haklarını koruma hedefiyle denetimlerine devam edeceğini bildirdi.