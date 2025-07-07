Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk 6 ayında sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL’lik ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Denetimlerde ileri analitik teknolojiler kullanılarak usulsüzlükler tespit edildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyumu artırmak amacıyla 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği sonradan kontrol ve ikincil kontrol çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü.

İleri analitik teknolojiler ve veri analizine dayalı denetimlerle, firmaların işlemleri detaylı bir şekilde incelendi.

YÜZDE 244 ARTIŞLA 4,8 MİLYAR TL İKİNCİL KONTROL CEZASI

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün analizleriyle belirlenen firmalar, Ticaret Müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu.

Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubeleri’nce yapılan ikincil kontrol incelemelerinde ise eksik vergi beyan eden yükümlülere yaptırımlar uygulandı. 2025’in ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre sonradan kontrol denetimlerinde yüzde 31 artışla 1,1 milyar TL, ikincil kontrol incelemelerinde ise yüzde 244 artışla 4,8 milyar TL olmak üzere toplam 5,9 milyar TL’lik ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Bakanlık, bu denetimlerle devletin gelir kaybını önlemeyi ve piyasa bozucu etkilerle haksız rekabete yol açan usulsüzlükleri engellemeyi hedefledi. Yapılan açıklamada, “Sonradan ve ikincil kontrol çalışmalarına kararlılıkla devam edilecek, uzun vadeli ve kalıcı kazanımlar elde edilecek” denildi.