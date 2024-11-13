Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'ye giren yabancı yatırımcı sayısının gittikçe arttığını belirterek, 2002 yılında dünyadaki yabancı yatırımlardan aldığımız pay yüzde 0,2 iken, bunu yüzde 1'e ulaştırdıklarını, hedeflerinin 2028'e kadar bu oranları yüzde 1,5'e yükseltmek olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Küresel ticaretteki durgunluğa rağmen Türkiye'nin dış ticaret ve cari işlem tablolarının olumlu olduğunu dile getiren Bolat, ithalatta 27,5 milyar, dış ticaret açığında ise 35,5 milyar dolarlık azalma gerçekleştiğini anımsattı.

Bolat, Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre, Ocak-Eylül döneminde cari işlemler açığının 5,3 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Bu rakamlara yaklaşık 57 milyar dolardan geldik. Türkiye, dünya ticaretinden aldığı payı sürekli artırıyor. Mal ihracatından aldığımız payı yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından aldığımız payı da yüzde 1,35'e yükselttik." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye 1950-1980 döneminde 1 milyar dolar, 1980-2002'de 15 milyar dolar, 2003-2024 döneminde ise 271 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldiğine dikkati çeken Bolat, ülkedeki yabancı yatırımcı sayısının 2002'de 5 bin 600 iken, bugün 83 bine yükseldiğini bildirdi. Bolat, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarın yanı sıra büyüme rakamlarındaki olumlu gelişmelerin yabancı yatırımcı sayısını artırdığını vurgulayarak, "Yabancılar ülkemize geliyor, üretim, yatırım ve ihracat yaparak döviz ve istihdam kazandırıyor. 2002'de dünyadaki yabancı yatırımlardan aldığımız pay yüzde 0,2 iken, bunu yüzde 1'e ulaştırdık. Hedefimiz, 2028'e kadar bu oranları yüzde 1,5'e yükseltmektir." diye konuştu.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin devam ettiğini söyleyen Bolat, bunun yanı sıra Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, ECOWAS, Türk Devletler Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da üyeliği, gözlemciliği veya ortak üyeliğinin söz konusu olduğuna işaret etti.

BRICS'in de Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu dile getiren Bolat, amaçlarının hem dış politikada, hem dış ekonomik ilişkilerde çok boyutlu, çok katmanlı ilişkileri geliştirmek olduğunu kaydetti.

"ENFLASYONU AZALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de 2002'de 3 olan teknopark sayısının bugün 98'e ulaştığını, Türkiye'nin teknoloji üreten ülke konumuna geldiğini belirtti.

Bolat, Orta Avrupa'dan Balkanlara, Asya'dan Orta Doğu'ya dünyanın birçok bölgesinin Türkiye'den makine, elektronik ve savunma sanayisi ürünleri aldığını dile getirdi.

İmalat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ekimde 1,5 puan artışa geçtiğini ifade eden Bolat, "Temmuz, ağustos aylarında giderek yavaşlayan ekonomide PMI, ekonomik güven, reel kesim ve tüketici güven endekslerinde çarpıcı yükselmeler başladı." dedi.

Bolat, TÜFE'nin son 5 ayda 27,5 puan gerilediğine işaret ederek, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda enflasyonu azaltmaya devam edeceklerini söyledi.

İşsizlik oranında 17 aydır üst üste tek haneli rakamların görüldüğüne dikkati çeken Bolat, son 22 yılda 12,5 milyon kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Öte yandan esnaf ve sanatkara 750 bin lira kredi desteği verildiğini belirten Bolat, 850 bin esnafı ise vergiden muaf tuttuklarını söyledi. Türkiye'nin, dünyanın en iyi gümrük sahalarına sahip olduğunu ifade eden Bolat, "Son 22 yılda yenilemeler ve modernizasyonla Batılı ülkelerin bile geldikleri zaman hayran kaldıkları, bize takdirlerini bildirdikleri gümrük kapılarımız var. Eğer ki biz bu gümrükleri yenilememiş olsaydık, 605 milyar dolarlık dış ticareti yapmamız asla mümkün olmazdı. Bugün 18-19 kara gümrük kapımız yenilendi." dedi.

Bakan Bolat, ihracat rakamlarındaki artışı "dünyada ihracat değeri arttı" argümanına bağlayanların olduğunu belirterek, "Çin 2 senedir piyasaları altüst ediyor, fiyatları yüzde 20 kırdı. Dünyada ihracat fiyatları düştü, biz ihracat fiyatları düştüğü halde bunu artırdık. Enerji fiyatlarında da son 1 yılda düşüş var. Brent petrol 70 dolara düştü. Biz buna rağmen mal ihracatımızı mutlak değer itibarıyla artırmayı başardık, ithalatımızı da azalttık." ifadesini kullandı.

Kadın kooperatiflerine verilen desteklerin artırılması için çalışacaklarının altını çizen Bolat, kadın kooperatiflerinin, üretime ve ihracata önemli katkılar vermeye başladığını söyledi.

Bolat, Bakanlık olarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı sürdürdüklerini ve birçok sektörün buna hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Komisyonda ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.