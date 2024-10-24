Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Telefon şifresini unutturan aşk! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir aşk yaşıyor. Erbil, son olarak konuk olduğu bir programda Yiğit...Devamı için tıklayınız