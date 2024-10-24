Telefon şifresini unutturan aşk! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir aşk yaşıyor. Erbil, son olarak konuk olduğu bir programda Yiğit...Devamı için tıklayınız
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