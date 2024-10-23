Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi projelerde rol alan oyuncu Tekin Temel 56 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi alan sevenleri ünlü oyuncu ile ilgili detayları araştırmaya...Devamı için tıklayınız
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