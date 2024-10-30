Tedavisi devam eden Şimal’den yeni paylaşım: 'Çok şey değişti'
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını duyurdu. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü isim, sosyal medya hesabından eski ve...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
MasterChef Beyza yanık olayı nedir? MasterChef Beyza hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin yeni sevgilisi şoke etti! Meğerse dizideki kardeşi...
Kızıltuğ Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bayburt Şikestleri'nin yazarı Fırat Kızıltuğ'u kaybettik!
Ahıskalıoğlu’nun hayatı "ASOSJOURNAL" Dergisinde yayınlandı
Bursa'da 29 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz