Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını anlattı! Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını anlattı!
Tedavisi devam eden Şimal’den yeni paylaşım: 'Çok şey değişti'
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını duyurdu. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen ünlü isim, sosyal medya hesabından eski ve...Devamı için tıklayınız