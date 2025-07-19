Tarımda sürdürülebilirlik ve doğal afetlere karşı koruma önlemleri Meclis gündeminde.Nurhan İçmez - Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nun, ülke genelinde 25 ilde gerçekleştirilen saha incelemelerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere önemli bir toplantı düzenlediğini duyurdu. Toplantıda, zirai don gibi doğal afetlerin tarım sektörüne etkileri detaylı şekilde ele alındı.

“Çiftçimizin emeğini korumak temel önceliğimiz”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Milletvekili Aldemir, komisyonun çalışmaları kapsamında sahada elde edilen verilerin uzmanlar ve komisyon üyeleriyle kapsamlı biçimde değerlendirildiğini belirtti. Aldemir, “Üreticimizin emeğini tehdit eden doğal afetlere karşı daha güçlü önlemler alınabilmesi adına, sahadan edindiğimiz bulguları ve çözüm önerilerimizi kapsamlı şekilde istişare ettik” ifadelerini kullandı.

Toplantıda; iklim değişikliği, ani sıcaklık düşüşleri, don olayları ve diğer doğal risk faktörlerinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Komisyon üyeleri, afet risklerinin azaltılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda ortak akıl geliştirme hedefiyle önerilerini sundu.

Doğal afetlere karşı tarım sektörüne direnç kazandırılacak

Aldemir, doğal afetlerin tarıma etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılacak yasal ve yapısal düzenlemelerin de gündemde olduğunu vurguladı. “Tarım sektörünün geleceği için riskleri azaltacak, üreticiyi koruyacak ve sürdürülebilirliği artıracak önlemleri hayata geçirmek istiyoruz” diyen Aldemir, çiftçi lehine geliştirilecek politika ve destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

“Tarımda sürdürülebilirlik en temel hedefimiz”

Milletvekili Cüneyt Aldemir açıklamasında, “Tarımda sürdürülebilirliği önceleyen, çiftçimizin yanında duran bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin alın terini koruyacak, doğal afetler karşısında yalnız bırakmayacak bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Aldemir ayrıca, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nun sadece don olayları değil, iklim temelli tüm tarımsal tehditlere karşı bir yol haritası oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.