TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine karşı sarfedilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınadı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere sert tepki verdi.

Sarf edilen hakaretler bir utanç vesikası olarak tarihe geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, "İfade özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olsa da, bu özgürlük başkalarının onurunu çiğneme, nefret ve düşmanlık tohumları ekme hakkı vermez. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle merhume annelerine yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır. Demokrasi, farklı fikirlerin ifade edilebildiği bir ortamı gerektirir. Ancak bu ortam, nefret söylemi ve hakaret gibi zehirli unsurlarla asla kirletilemez. Eleştiriyle hakareti, anayasal hakla vandallığı, hukukla anarşiyi bir potada eritmek kimseye fayda sağlamaz. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı sarfedilen çirkin sözleri, bu sözleri sarf edenleri ve buna çanak tutanları kınıyorum" dedi.

Kurtulmuş, paylaşımında, nefret ve düşmanlık diline prim vermenin, demokrasi ve temel hakları zedelemekten başka bir işe yaramayacağını söyledi.