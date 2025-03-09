Üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanan Bayraktar TB2T test uçuşlarında göz doldurdu.ANKARA (İGFA) - Yapay zeka ve turbo motorla güçlendirilmiş Bayraktar TB2T test uçuşlarına devam ediyor.
Yerli ve milli SİHA, yeni performans testini başarıyla tamamladı.
#BayraktarTB2T-AI ✈️???????????? Performans Testi???? Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/GxOUxeMS9X— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 9, 2025
Performans testine ilişkin görüntüler BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.