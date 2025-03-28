Bursa Osmangazi Belediyesi, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in kaleme aldığı ‘Tarlabaşı Karakolu’ isimli tek perdelik tiyatro oyununu Osmangazili sanatseverlerle buluşturdu. Keyifle izlenen oyunda, izleyiciler kahkahaya boğuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeni bir oyununu daha sanatseverlerle buluşturdu. Türk Tiyatrosu ve Yeşilçam’ın emektar oyuncularından olan Yalçın Özden’in kaleme aldığı Tarlabaşı Karakolu isimli oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Osmangazili sanatseverler için sahnelendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyunda eski Beyoğlu karakol maceraları anlatıldı.

Sekiz farklı skeçten oluşan komedi oyunu, suçsuz insanların birbirinden ilginç ve komik sebeplerle karakola düşmesini konu alıyor. Anadolu’dan gelen bir amcanın kendine eş ararken karakola düşmesi, iki akıl hastasının karakolu teftiş etmeye gelmesi ve Erzurumlu bir amcanın iki öğrenci tarafından kandırılıp karakola düşmesi gibi eğlenceli hikayeler seyircilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Oyun öncesinde 2025 yılının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisi okundu. Bildiriyi okuyan Osmangazi Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Gözde Akın, tiyatronun insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen Tarlabaşı Karakolu isimli oyununun gösterimine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sanatseverler katıldı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gecenin sonunda tüm oyuncular adına Yalçın Özden’e teşekkür çiçeği takdim etti.