Dr. Mustafa Çalık, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hastalığa yenik düştü. Çalık, 67 yaşında hayata veda etti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalık'ın vefat haberini sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Gazeteci Ömer Şahin, paylaşımında "Türkiye, ayaklı hafıza denebilecek nev-i şahsına münhasır bir değerini kaybetti. Sohbetlerinden büyük keyif aldığım bir abimizdi. Allah rahmet etsin" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabında "Uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde paylaşım yaptı.