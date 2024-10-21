İlçedeki üreticilerin her zaman yanında olan Talas Belediyesi, bu kapsamda yeni eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Yaz mevsiminde tohum desteklerinden çeşitli makine yardımlarına kadar çiftçinin yanında olan Talas Belediyesi, hasat zamanın bitmesiyle birlikte durağan sezonda da boş durmuyor.

Çiftçilerin arazideki işlerinin tamamlanmasının ardından teorik eğitimler hız kesmeden sürüyor.

Son olarak Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından Koçcağız ve Kamber mahallelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim verildi.

Prof. Konca tarafından verilen eğitimlerde besin değeri yüksek olan İtalyan çimi, yem şalgamı, tritikale bitkileri ve silaj yapımı gibi konular anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı eğitim programında üreticiler soru cevap ile merak edilen konuları da sorma fırsatı buldu.

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki çiftçilere yönelik kış sezonu eğitimleri belirli program dahilinde devam edecek.