Cumhuriyetimizin 101. yılı: İşte ünlülerden 29 Ekim paylaşımları... Cumhuriyetimizin 101. yılı: İşte ünlülerden 29 Ekim paylaşımları...
Taburcu olan Filiz Akın'dan sevindiren paylaşım! Yorum yağdırdılar...
Yeşilçam'ın unutulmayan yıldızı Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Akın, sosyal medya hesabından son halini paylaştı....Devamı için tıklayınız