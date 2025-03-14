Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda 32 dönüm araziye sahip olduğunu ve ürettiği limonları 50 kuruşa satamadığını iddia eden şahıs Ticaret Bakanlığı'nın Muğla'daki denetimlerine takıldı. Şahsın çiftçi olmadığını ortaya çıkaran Bakanlık, "Yalancının mumu, Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarımızla karşılaşınca söner!" paylaşımıyla kişiyi ifşa etti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, paylaşımında, "Yalancının mumu, Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarımızla karşılaşınca söner!" ifadelerini kullandı.

Yalancının mumu, Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarımızla karşılaşınca söner! Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya üzerinden 32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs, Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca… pic.twitter.com/NRczS7JVGO— MAHMUT GÜRCAN ???????? (@mahmutgurcan) March 14, 2025

Olayı özetleyerek kişiyi ifşa eden Gürcan, "Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya üzerinden 32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs, Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca tespit edilerek iddiaları incelemeye alınmıştır. Yapılan görüşme, tutanakla imza altına alınmış olup, söz konusu şahsın aslında çiftçi olmadığı, Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunmadığı, sebze ve meyve ticareti yapmadığı, 32 dönüm bahçesinin olmadığı ve 50 kuruşa satılamayan limon iddiasının gerçeği yansıtmadığı kendi beyanlarından anlaşılmıştır. Ayrıca, limon fiyatlarının piyasada ve tarlada 15 lira civarında olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medyada halkı kin ve nefret uyandırmaya yönelik yanlış bilgi ve paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarla halkımızı tahrik eden yalan paylaşımlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Gürcan, Muğla Dalaman'daki denetime ilişkin tutanağı da paylaştı.