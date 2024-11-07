Soyadını silmişti! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan yeni hamle
2022 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile iş insanı Melis Sütşurup'un boşanacakları iddia edilmişti. Sütşurup, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Sandal" soyadını...Devamı için tıklayınız
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