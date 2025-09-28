Soğuk hava ve gribal enfeksiyonlar kalp sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, kış aylarında kalp krizi riskine karşı basit önlemlerle uyarıyor.BURSA (İGFA) - Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Enis Koçak, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, serinleyen ve giderek soğuyan havalarla birlikte gribal enfeksiyon vakalarının artabileceğine dikkat çekerek, kalp sağlığı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Koçak, soğuk havaya maruz kalmanın hem bilinen kalp hastalarında hem de tanı almamış kişilerde kalp krizi riskini yükselttiğini belirterek, “Soğuk havada kalp damarlarında ve vücudumuzdaki diğer kan taşıyan damarlarda büzüşme olmakta ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Vücut sıcaklığını korumak için kalp daha fazla kan pompalamak zorunda kalır. Bu durum kalbin oksijen ihtiyacını artırırken, büzülen damarlar yetersiz kalınca kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır” dedi.

Soğuk havanın kalbe olan olumsuz etkilerinin üzerine gribal enfeksiyon eklendiğinde riskin daha da arttığını belirten Koçak, “Soğuk havanın kalbe bu olumsuz etkilerine maruz kalan bir kişi gribal enfeksiyona yakalanırsa, enfeksiyonun kalbe zararlı etkileri nedeniyle kalp hastalığı riski artmaktadır. Bu kış kalp hastalıkları yönünden daha dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.

Kış aylarında kalp sağlığını korumak için önerilerini de paylaşan Hayat Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Enis Koçak, şu tavsiyelerde bulundu: “Düzenli ve dengeli beslenin, yeterli sıvı alın ve vitamin dengesine dikkat edin. Kalın ve yünlü kıyafetler tercih edin, yürüyüşü havanın daha sıcak olduğu saatlerde yapın. Tok karnına dışarı çıkmayın, göğsün ön kısmını soğuğa karşı koruyacak şekilde mont veya paltonun önünü kapatın. Soğuk ve rüzgârlı havalarda zorunlu aktivitelerde ara vererek düşük tempoda hareket edin. Grip aşısı yaptırmayı ve eksik aşılarınızı tamamlamayı ihmal etmeyin.

Dünya Kalp Günü’nün kalp sağlığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla belirlendiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Enis Koçak, basit önlemlerin hem gribal enfeksiyonlardan hem de soğuk havanın tetiklediği kalp rahatsızlıklarından korunmada önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.