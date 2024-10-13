Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi iş birliğinde; ‘Üreticiye Kazanç, Sofraya Neşe, Bünyeye Enerji’ sloganıyla düzenlenen ‘Kivi Şenliği’ne katıldı.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer ve Meral Seçer protokol üyeleri ile birlikte, Mersin’de kivi üretiminin ilk başladığı yer olan Toroslar İlçesi’nin eski adıyla Santa Iras, yeni adıyla da Çağlarca Mahallesi’nde kivi hasadı yaptı.

Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri ile birlikte, şenlik alanında yer alan stantları gezip, üreticilerle sohbet etti. Seçer, ‘Yüzde 100 Cumhuriyet, Yüzde 100 Spor’ etkinliğine katılan çocuklarla da bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen şenlikte; gösteriler, yarışmalar, eğlenceler, çocuk atölyeleri, üretici stantları ve ödül töreni ile program dopdolu geçti. Başkan Seçer ve Meral Seçer’in üreticilerle birlikte kivi hasadı yapmasının ardından programa geçildi.

Başkan Seçer: “Kardeşlik, barış, dostluk isteyen güzel dil kullanır, kardeşçe konuşur”

Bu tür festivallerin insanları bir araya getirmesinin önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, amaçlarının toplumsal birlikteliğe, huzura ve kardeşliğe katkı sunmak olduğunu söyledi. Koltuk peşinde olan siyasetçilerin insanları birbirine düşürmeye çalıştığını belirten Seçer, “Köylü, şehirli, çiftçi, memur, işçi, ev kadını herkes burada, bir arada. Böyle bir arada olmayı arzuladığımız için, bunun insanlarımıza, vatandaşlarımıza yarar sağladığını düşündüğümüz için bu etkinlikleri yapıyoruz. Çünkü bizim arzumuz ayrışmak değil. Birbirimize parmak sallamak, düşmanca bakmak değil. Onu yapanların derdi koltuk, derdi hazineyi bitirmek, hazineden yararlanmak. Kardeşlik, barış, dostluk isteyen güzel dil kullanır, kardeşçe konuşur” dedi.

Kişilerin mezhebi, meşrebi, dünya görüşü ile ilgili konuşan siyasetçilerin iyi niyetli olmadığını ve ülkeye zarar verdiklerini dile getiren Seçer, bu tutumlara karşın 2019 yılında göreve başlamasının ardından Mersin’e huzuru getirdiklerine vurgu yaparak “2019 yılından bu yana ezberler bozuldu. Önyargılar tuzla buz oldu” dedi.

“Oy çıkmayan köylerde sandıklar patladı. Demek ki hizmet var”

Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet ürettiklerini aktaran Seçer, geçmiş 5 yıllık görev süresi içerisinde vatandaşlara verilen desteklerin karşılığının sandığa yansıdığını söyledi. Seçer, “Buradan herkese duyurmak istiyorum; mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet yapıyoruz. Toroslar’da önceki dönem ilçe belediyesinden kaynaklanan eksikler var ama kimse ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı beş yıl Toroslar’a hizmet yapmadı’ diyemez. Yoksa Toroslar’da oy oranı yüzde 42’lerden yüzde 57’ye, Mersin’de ise yüzde 60’a çıkar mıydı? Oy çıkmayan köylerde sandıklar patladı. Demek ki hizmet var. Şimdi Toroslar Belediyesi’yle beraber eksik nerede varsa, bir arada, omuz omuza, kardeşçe hepsine koşacağız” diye konuştu.

“Yük yine üretenin, üreticinin, yoksulun, garibin sırtında”

Hükümetin yeni bir torba yasa ile ilave vergiler getireceğini aktaran Seçer, ekonomik yükün üreticinin sırtında olduğunun altını çizerek, “İlave vergiler geliyor. Yük yine üretenin, üreticinin, yoksulun, garibin sırtında. Peki diğer taraftan çok kazananlar ne yapıyor? Onlar iktidara destek oldukları için lobileri kuvvetli. Onlara kimse dokunmuyor. Peki üretici bu mazot, gübre, ilaç fiyatlarıyla ne yapacak? Okulların tuvaletleri temizlenemiyor. Çocuklar kahvaltı yapmadan okula aç gidiyor. Anasının babasının imkanı olsa zaten karnını doyurup götürecek. Sosyal devlet nerede? Sosyal devlet sütünü, pastasını, çöreğini gönderecek. Gerçek olan budur” ifadelerini kullandı.

“Biz sizler için buradayız”

Türkiye’nin aslında oldukça zengin bir ülke olduğunu ancak yapılan yanlış uygulamaların ülkeyi bu hale getirdiğini söyleyen Seçer, “Bu ülke aslında çok hızlı kalkınır. Nasıl 5 yılda tüm engellemelere rağmen Mersin’e hizmet ettiysek elbette Türkiye’ye de hizmet ederiz. Bundan emin olun, bize inanın ve güvenin. Bunu yapacak güçteyiz, 24 saat çalışırız. Hayatımızı size vakfetmişiz. Biz sizler için buradayız. Onun için her yere gidiyoruz. Bizim verilmeyecek hesabımız yok ama hesap verecek olanlar hukukun ve yargının karşısında hesap verecek” dedi.

“Şartsız, koşulsuz, uygun ve isabetli projelerle tarımı, üretimi desteklemeye devam edeceğiz”

Büyükşehir olarak tarımsal desteklere her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini söyleyen Seçer, “Toroslar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak, şartsız, koşulsuz, uygun ve isabetli projelerle tarımı ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Sonuç alıcı, insanları üretime teşvik eden projeler üreteceğiz. Yeter ki çiftçimiz üretim yapsın, çarkı döndürsün, ekonomiye katkı sunsun” diye konuştu.

Seçer üreticilere seslendi: “Siz yeter ki üretin. Biz sizin yanınızdayız”

Fide-fidan dağıtımından alet ekipman dağıtımına, konar göçerlere verilen güneş panellerine kadar tarımsal destekler hakkında bilgi veren Seçer, tarımsal sulama alanında da üreticiye çok önemli bir desteği başlatacaklarını kaydetti. Tarımsal GES projelerine yüzde 50 destek sağlayacaklarını aktaran Seçer şunları kaydetti: “Kooperatiflerimizin kurduğu güneş enerji sistemlerinin en büyük gideri elektrik. Yüksek mevzili yerlere su basıyorlar, onun için çok büyük elektrik parası ödüyorlar. Artık yüzde 50 destek Büyükşehir’den. Kurun GES’i, projenize göre yarısını Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Siz yeter ki üretin. Biz sizin yanınızdayız, hiç merak etmeyin.”

“Bu memleketin farklılıkları zenginliktir. Sizleri bir diğerine düşmanlaştıran siyasilere kulaklarınızı tıkayın” diyerek sözlerini sürdüren Seçer, “Biz hepimiz 86 milyon kardeşiz. Bir arada yaşayacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yıldız: “Üretimin desteklenmesi için Vahap Başkanın açtığı yolda yürümeye çalışacağız”

Toroslar ilçesinin Mersin’de en çok tarım yapan ilçelerden birisi olduğunu kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, “Fakat ülkemizin tümünde olduğu gibi Toroslarımızda da tarım her geçen gün biraz daha yok olmaya ve köylü kardeşlerimiz buraları terk etmeye devam ediyor. Türkiye’nin bütününde tarım, aile işletmeleri tarafından yapılıyor. Biz de hala endüstriyel tarım işletmeleri yok. Belki de olmaması daha iyi ama insanların çocuklarını eğitime ulaştıramamalarından, ürettiklerinin kendi hayatlarını geçindirecek düzeyde olmamasından dolayı köylerimiz her geçen gün biraz daha boşalıyor” dedi.

Üretimin devam etmesi ve ürünün hak ettiği değeri alması için kooperatiflerin önemine değinen Yıldız, “2019’dan sonra Türkiye’de CHP’nin kazandığı büyükşehirler başta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan bu yapılar yeniden canlanmaya başladılar. Biz de Toroslar Belediyesi olarak bunun bir benzerini yapmaya çalışacağız. Üretimin desteklenmesi için Vahap Başkanın açtığı yolda yürümeye çalışacağız” dedi.

Programda ayrıca; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer, Çağlarca Mahalle Muhtarı Hasan Türkmen, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Çağlarca Tarımsal Kalkındırma Kooperatif Başkanı Nermin Korkmaz da birer konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından ise ‘En İri Kivi Yarışması Ödül Töreni’ düzenlendi. Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Şenlik; Türk Müziği Orkestrası’nın konseri ile sona erdi.