Sivas Belediyesi tarafından şehir merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Ramazan boyunca pazar alışverişi desteği sağlanacak.

SİVAS (İGFA) - Son dönemde hayata geçirilen sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisi daha ekleyen Sivas Belediyesi, kent merkezinde ikamet eden dar gelirli ailelerin Ramazan ayında sebze-meyve ihtiyaçlarını karşılamaları adına haftalık 500 TL nakit destek sağlayacak.

Vatandaşların Gülkart hesaplarına yatırılacak bu ödemeler, pazar esnafının cep telefonlarına yüklenecek özel bir uygulama aracılığıyla pazar alışverişlerinde kullanılabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, projeyi duyurmak amacıyla Tuzlugöl Mahallesi’ne kurulan semt pazarını ziyaret etti. Esnaflar ile tek tek selamlaşarak hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Uzun, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere sağlanacak nakit yardımların detayı hakkında bilgiler verdi.

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken yerel esnafın da desteklenmesini sağlayan bir sistem oluşturduklarını dile getiren Başkan Uzun, Gülkartlara yatırılacak ödemelerin pazarcı esnafının cep telefonlarına yüklenecek bir uygulama vasıtasıyla alışverişlerde kullanılabileceğini söyledi.

Sağlanacak destekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halil Şahin ise Gülkart ile yapılacak alışverişlerde pazar esnafı olarak vatandaşlara ilave %10 indirim sağlayacaklarının müjdesini verdi.