Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan bebek kabirlerine yönelik düzenleme çalışması yapıldı. Tek tip kalpli mezar taşları ile donatılan alan, peyzaj düzenlemeleri ile yeni bir görünüme kavuşturuldu.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Başkan Uzun, bebek mezarlarının bulunduğu alana gül dikimi gerçekleştirdi.

Mezarlık alanında yapılan bahar temizliği ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında çınar ve süs eriği ağaçları da toprakla buluşturuldu.

Yapılan çalışmayı değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Aramızdan ayrılan bebek ve çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Daha önceleri çocuk ve bebeklere ait mezarların bulunduğu alanda bir düzenleme yapılmamıştı. Göreve geldikten sonra gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmaları sonrası kalpli mezar taşlarımızla alanı daha güzel bir hale getirdik. Bebeklerimiz ve onların hatırası Belediyemize emanet. Bu çalışmamızla aslında ülkemize örnek olacak bir düzenlemeyi de başlatmış olduk. Diktiğimiz çiçeklerle de burayı adeta bir gül bahçesine çevireceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.