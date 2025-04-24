Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Atölyeleri’nde 8 ay boyunca eğitim alan kursiyerlerin eserleri, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu. Resim, seramik ve heykel çalışmalarının yer aldığı sergi, 30 Nisan’a kadar izlenime açık kalacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, sanatın farklı alanlarında yeteneklerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Nilüfer Sanat Atölyeleri’nde bir dönem daha tamamlandı. Eylül ayından bu yana süren eğitimlere katılan 138 minik çocuğun büyük bir özveriyle hazırladığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeraltı Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılış törenine, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, atölye eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bukle Erman, konuşmasına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in “Açılışa katılan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” mesajını katılımcılarla paylaşarak başladı.

Nilüfer Belediyesi’nin sanata ve kültüre verdiği öneme dikkat çeken Erman, “Çocuklarımızın içindeki ışığı ortaya çıkarmak, onları sanatla buluşturmak ve gelişimlerine katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Bu atölyelerde yalnızca teknik eğitim değil; özgüven, hayal gücü ve dünyayı farklı bir bakışla algılama becerisi de kazandırılıyor” dedi.

Açılışta, Resim Atölyesi eğitmenleri Lütfü Kuzu ve Sabriye Düvenci, Seramik Atölyesi eğitmeni Selin Aslan ile Heykel Atölyesi eğitmeni Şeyma Çobanoğlu İnkaya’ya da teşekkür belgesi verildi.

Sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi büyük ilgi gördü. Sergide yer alan eserler, 30 Nisan’a kadar Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime sunulacak.