O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan evlendi! İşte son hali... O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan evlendi! İşte son hali...
Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşıklar şehrinde!
Son dönemin parlayan yıldızlarından Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde aşkını ilan eden güzel oyuncu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte romantik bir Paris tatiline çıktı....Devamı için tıklayınız