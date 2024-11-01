Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşıklar şehrinde!
Son dönemin parlayan yıldızlarından Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde aşkını ilan eden güzel oyuncu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte romantik bir Paris tatiline çıktı....Devamı için tıklayınız
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