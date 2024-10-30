Nuri Alço yoğun bakıma alındı! Eşi duyurdu: 'Çok riskli bir ameliyat' Nuri Alço yoğun bakıma alındı! Eşi duyurdu: 'Çok riskli bir ameliyat'
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını anlattı!
"Sihirli Annem" dizisindeki 'Perihan teyze' rolüyle hafızalara kazınan Gül Onat, konuk olduğu bir programda hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Pankreas kanserine yakalanan Onat, 45 dakikalık bir...Devamı için tıklayınız