Tüm konserlerini iptal etti! Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat olacak Tüm konserlerini iptal etti! Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat olacak
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastalığını anlattı!
"Sihirli Annem" dizisindeki 'Perihan teyze' rolüyle hafızalara kazınan Gül Onat, konuk olduğu bir programda hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Pankreas kanserine yakalanan Onat, 45 dakikalık bir...Devamı için tıklayınız