Rusya'nın en büyük polimer ve sentetik kauçuk üreticisi olan SIBUR, Türkiye pazarında yüksek talep gören şişirme filmlerin üretimi için özel olarak tasarlanmış yeni bir lineer düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) sınıfı geliştirdi.MOSKOVA, RUSYA (İGFA) - Şişirme film üretim sürecinde, eritilmiş polietilen hava ile şişirilerek kabarcık haline getirilir, ardından soğutulur ve bir makaraya sarılır. Bu teknoloji, mükemmel dayanıklılık ve esnekliğe sahip filmlerin yanı sıra farklı kalınlıklarda filmlerin üretilmesine de olanak tanır. Şişirme film, yaygın olarak gıda ambalajı ve tarımda kullanılmaktadır.

Yeni LLDPE sınıfı, SIBUR'un küresel esnek ambalaj pazarındaki konumunu güçlendiren bir başka adım anlamına geliyor. Ürün, Türkiye'deki önemli film üreticileriyle yapılan onay testlerini başarıyla geçti ve büyük ölçekli tedarik için kullanıma hazır. Rus işleme ortakları da SIBUR'un hammaddesinden üretilen bitmiş filmleri Türkiye pazarına tedarik edebilecek.

SIBUR tarafından geliştirilen LLDPE sınıfı, sürtünmeyi azaltan ve rulolardaki film katmanlarının tıkanmasını önleyen kayma ve anti blok katkı maddeleri içeriyor. Bu, yüksek hızlı paketleme işlemlerini mümkün kılarken depolama ve nakliye sırasında film rulolarının kararlılığını sağlamaktadır.

Bu yeni katkı maddesi sınıfı, müşterilerin ayrıca modifikatör ve masterbatch satın alma ihtiyacını ortadan kaldırarak polimer işleyicileri ve film üreticileri için teknolojik süreci çok daha basit hale getiriyor ve toplam maliyetlerini düşürüyor.