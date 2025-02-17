Yurdun kuzeybatısında beklenen sağanak yağışlar, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında olması beklenirken, zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde 2-4 derece düşecek. Sibirya soğukları Türkiye'yi yeniden etkisi altına alacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Şubat Pazartesi gününe ilşikin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney ve doğusu) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Zonguldak, Bartın) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin edilirken, zamanla Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca raporda; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.