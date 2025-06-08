Ünlü sanatçı Sibel Can, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Chamada Prestige Hotel sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları tükenen konser, bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı.KKTC (İGFA) - Ünlü sanatçı Sibel Can, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Chamada Prestige Hotel sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları tükenen konser, bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı.

Chamada Prestige Hotel’de sahne alan sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye, zarafetiyle göz kamaştıran Amor Gariboviç imzalı özel tasarım elbisesiyle çıkan Sibel Can, güçlü sesi ve sahne duruşuyla unutulmaz bir performansa imza attı. Konser boyunca hit olmuş klasik parçalarının yanı sıra, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan Drama albümünden seçtiği şarkılarla da geceye renk kattı.

Sanatçının sahnedeki hâkimiyeti, repertuarındaki zenginlik ve seyircisiyle kurduğu sıcak bağ, geceyi tam bir müzik şölenine dönüştürdü. Her anı alkışlarla taçlanan konser, konuklara unutulmaz bir bayram anısı yaşattı.

Sibel Can, yaz boyunca vereceği konserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Ayrıca sanatçı, çok yakında yeni albümünden gelecek klip sürpriziyle de gündemde olacak.