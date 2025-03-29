Ünlü sanatçı Sezen Aksu, ülke gündeminde yaşanan gelişmelerle ilgili aklıselime çağrı mesajı yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yaptığı açıklamada, "Aklıselime çağrımdır! Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…" ifadelerini kullandı.