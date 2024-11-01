Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer kaza geçirdi! 'Ayağımın kesilme riski var' Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer kaza geçirdi! 'Ayağımın kesilme riski var'
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'li paylaşım: 'Benim 50 tonum'
Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, son zamanlarda özel hayatıyla gündem oluyor. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, sevgilisi Mert Demir ile paylaştığı aşk dolu...Devamı için tıklayınız