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Serdar Ortaç'tan evini satıyor iddialarına tepki: Hepsi yalan
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, boğaz manzaralı evinin satılacağına dair ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Ortaç, sosyal medya hesabından "Hepsi...Devamı için tıklayınız