TYT Türk’te yayınlanan Seda Sayan ile Her Şey Masada programına konuk olan ünlü iletişimci Özgür Aras, ünlü sanatçı Seda Sayan’ın ‘Eski dönem starları mı? Yeni nesil şarkıçılar mı?’ sorusuna bakın ne cevap verdi?

İSTANBUL (İGFA) – İletişimci Özgür Aras, TYT Türk’te yayınlanan Seda Sayan ile Her Şey Masada programına konuk oldu.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, ‘Eski dönem starları mı? Yeni nesil şarkıçılar mı?’ diye ünlü iletişimci Özgür Aras’a sordu.

Özgür Aras’ta çok konuşulacak sözlerle cevap verdi;

“Yeni nesil ile çalışmak daha zor. İçlerinde bir tane star görmüyorum ben. Siz görüyor musunuz? Ben star olduklarını düşünmüyorum.” dedi.

Seda Sayan, “Neden star olamıyor bunlar? Şarkısı ünlü olduğu sürece var, sonra balon gibi puf diye gidiyorlar?” diye sorunca, Özgür Aras, “Her şeyin içindeler, her şeyi kendileri biliyor. Sosyal Medya diye bir gerçek var. Sürekli orada bir şey olduğunu zannediyorlar. Üretmeden bir şey üretiyor zannediyorlar.” İfadelerini kullandı.