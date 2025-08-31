30 Ağustos Zafer Bayramı, Saros Körfezi’nde Mavi Ege Dalış Okulu’nun dalgıçları tarafından dev Türk bayrağının su altında ve yüzeyinde açıldığı anlamlı bir etkinlikle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 2025’te Saros Körfezi’nde Mavi Ege Dalış Okulu’nun düzenlediği özel etkinlikle coşkuyla anıldı.

Keşan’ın Mecidiye Sahili açıklarında bir araya gelen dalgıçlar, denizin berrak sularında dev Türk bayrağını açarak hem su altında hem de su yüzeyinde unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi.

Mavi Ege Dalış Okulu yetkilisi Serdar Savaşal, etkinlikte yaptığı konuşmada, “30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık yolunda kazandığı büyük bir zaferdir. Şanlı bayrağımızı maviliklerde dalgalandırarak tarihimize ve kahramanlarımıza saygımızı sunduk” dedi.

Sahildeki vatandaşlar ve tatilciler, dalgıçların bayrakla su yüzüne çıkışını alkışlarla karşıladı.